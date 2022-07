Mumbai, kabaddi player, Murder, Mumbai Police, protest, Dharavi: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के धारावी इलाके में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात एक 26 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी विमल की क्रिकेट स्टंप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों का हिरासत में लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस मामले में अभी तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है.Also Read - एक डॉक्टर गरीबों के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाने का सपना कर रहे पूरा, 100 से ज्यादा मेडिकल में निकले

इस हत्याकांड से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आज रविवार को धारावी पुलिस स्टेशन के सामने बैनर और पोस्टर्स हाथों में लेकर मारे गए कबड्डी खिलाड़ी को न्याय दिलाने की मांग की है. Also Read - मुंबई में मोबाइल फोन चोरी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, हवाला के जरिये ऐसे होता था 'कारोबार'

Mumbai | Crowd gathers outside Dharavi PS as protestors continue demanding the arrest of all accused in the murder case of a 26-year-old kabbadi player. Three accused have yet been arrested in the case. pic.twitter.com/EfoomqRUHo

— ANI (@ANI) July 24, 2022