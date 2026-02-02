Hindi Maharashtra

Mumbai Local Latest News: शब-ए-बारात पर मुंबई लोकल ने कसी कमर! इस रूट पर नई ट्रेनें चलाने का ऐलान- जानें रूट्स, टाइमिंग

Mumbai Local Latest Update: शब-ए-बारात के मौके पर वेस्टर्न रेलवे ने चर्चगेट और विरार के बीच 2 स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

Mumbai Local Latest Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ने भी शब-ए-बारात को लेकर कमर कस ली है. शब-ए-बारात के मौके पर वेस्टर्न रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है. शब-ए-बारात (Shab-e-Baraat) के दौरान होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे (WR) 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात चर्चगेट और विरार के बीच 2 स्पेशल स्लो लोकल ट्रेनें चलाएगा.

क्या है ट्रेनों का शेड्यूल?

चर्चगेट-विरार स्पेशल लोकल (Churchgate ➝ Virar Spl-1) 4 फरवरी को सुबह 2.35 बजे चर्चगेट से रवाना होगी और सुबह 4.15 बजे विरार पहुंचेगी. वापसी में विरार-चर्चगेट स्पेशल लोकल (Virar ➝ Churchgate Spl-2) 4 फरवरी को सुबह 1.42 बजे विरार (Virar Local) से चलेगी और सुबह 3.22 बजे चर्चगेट पहुंचेगी.शब-ए-बारात के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 2 सबअर्बन EMU स्पेशल सेवाएं चलाई जाएंगी.

Passenger Information | Suburban Special Services In connection with the religious function Shab-E-Barat, two Suburban EMU special services will be operated for passenger convenience. Dates: 03/04.02.2026

Route:

➡️ Churchgate ➝ Virar

⬅️ Virar ➝ Churchgate ⏰… pic.twitter.com/yTpK0Qtlj6 — DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) January 30, 2026

वेस्टर्न रेलवे ने क्या किया ट्वीट?

वेस्टर्न रेलवे (Western Railway Updates) ने ट्विटर पर किये एक पोस्ट में लिखा, ‘ये स्पेशल EMU सेवाएं ऊपर बताई गई तारीखों पर नोटिफाइड शेड्यूल के अनुसार चलेंगी. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस व्यवस्था पर ध्यान दें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.’ शब-ए-बारात को माफी की रात भी कहा जाता है. यह इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं तारीख की रात को मनाया जाता है.

शब-ए-बारात की रात होता क्या है?

यह नाम फारसी शब्द शब (रात) और अरबी शब्द बारात (माफी, आजादी या मुक्ति) से लिया गया है. ऐसा मानना ​​है कि इस रात अल्लाह हर प्राणी की किस्मत, रोजी-रोटी, जीवन और मृत्यु का फैसला अगले साल के लिए उनके पिछले कामों के आधार पर करते हैं.

रमजान से दो हफ्ते पहले शब-ए-बारात

शब-ए-बारात, रमजान के पवित्र महीने की तैयारी के लिए एक आध्यात्मिक ‘पुल’ या पड़ाव का काम करता है जो लगभग दो हफ्ते बाद शुरू होता है. भक्त अक्सर रात भर जागकर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और जिक्र (अल्लाह को याद करना) करते हैं. यह एक आम परंपरा है कि मरे हुए रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर उनकी आत्माओं के लिए दुआ की जाती है. एक रिवायत के अनुसार पैगंबर मुहम्मद (PBUH) ने जन्नत-उल-बकी कब्रिस्तान में ऐसा किया था. मालूम हो कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन पहले भी किया जाता रहा है.