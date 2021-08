Mumbai Local Latest News Update: कोरोना का कहर कम होने के बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी गई है. जिन शहरों में कोरना पॉजिटिविटी दर कम है वहां बीते मंगलवार से कई ढील दी गई है. हालांकि मुंबईकरों को सबसे ज्यादा इंतजार लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) में सफर को लेकर है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि फिलहाल लोकल ट्रेन में आम लोगों को सफर की इजाजत नहीं दी सकती, क्योंकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है. उन्होंने कहा था कि इसका फैसला बाद में किया जाएगा.Also Read - महाराष्ट्र में बाढ़: उद्धव सरकार ने 11500 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी, घर खो चुके लोगों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

इन सबके बीच बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए अलग से लोकल ट्रेन पास जारी करने की व्यवस्था का सुझाव दिया. कोर्ट वैक्सीन की दोनों खुराक (Fully Vaccinated) ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन (Mumbai Local Update) में सफर के मामले की सुनवाई कर रहा था. पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को लोकल ट्रेनों में भी यात्रा करने की अनुमति देने के मामले पर अब अगले गुरुवार को सुनवाई होगी.

Maharashtra | Chief Justice Mumbai today suggested to make arrangements for a separate local train pass issuance to the people who are fully vaccinated in Mumbai. On the matter of allowing fully vaccinated people to travel even in local trains, matter adjourned for next Thursday

