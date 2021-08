Mumbai Local Latest Update: महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन जीका वायरस ने राज्य सरकार की चिन्ता बढ़ा दी है. दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है. लेकिन, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में लॉकडाउन से छूट को लेकर राज्य सरकार ने अभी सहमति नहीं दी है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोना के नियमों में छूट देने की महाराष्ट्र सरकार की हम ना नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोकल ट्रेनों में छूट देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. इसमें छूट देने से पहले राज्य सरकार पहले कई पहलुओं पर विचार करेगी और फिर सीएम इस पर आगे चर्चा करेंगे.Also Read - Mumbai Unlock Update: BMC ने मुंबई के लिए जारी की अनलॉक की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या अब भी रहेगा बंद

We are not saying no, but the decision for relaxation in local trains has been put on hold. Many aspects to be considered before taking a call. CM will discuss it further: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope pic.twitter.com/VTFqYN9mKG

— ANI (@ANI) August 3, 2021