Mumbai Local Train Latest Update: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश (Mumbai Rain) के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे के एक पटरी पर दीवार का एक हिस्सा गिरने से लोकल ट्रेन सेवाओं (Local Train Update) में विलंब हुआ. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. शहर में लगातार चार दिन से भारी बारिश हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश होने और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है.Also Read - महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में संभाला प्रभार, कार्यालय में बाल ठाकरे, दिघे की तस्वीर लगायी

𝗘𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸 on harbour line 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝟮.𝟬𝟬 𝗽𝗺 𝘁𝗼 𝟰.𝟬𝟬 𝗽𝗺 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆.

Suburban services will not be available between CSMT and Vadala Road on harbour line during this period.

— Central Railway (@Central_Railway) July 7, 2022