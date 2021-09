Mumbai Local Latest Update: कोरोना के मामले कम होने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने मुंबई लोकल (Mumbai Local) को लेकर बड़ा फैसला लिया था. वैक्सीन की दोनों डोज लिये लोगों को 15 अगस्त से मुंबई लोकल (Mumbai Local News) में सफर की इजाजत दी गई थी. हालांकि अब भी काफी लोगों को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Travel News) में सफर का इंतजार है.Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र के अकोला में 8 महीने की बच्ची को दिया गया HIV संक्रमित खून! जांच के आदेश

इन सबके बीच भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे (CR) जोन ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC Exam) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया है. मालूम हो कि परीक्षा 4 सितंबर को होनी है.

सेंट्रल रेलवे ने एक ट्वीट में कहा कि वैध हॉल टिकट वाले उम्मीदवारों को लोकल ट्रेन (Local Train) से यात्रा करने की अनुमति होगी. रेलवे के इस फैसले से आगामी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को राहत मिलेगी. वैध पहचान पत्र स्टेशनों पर प्रवेश के लिए जरूरी होगा. साथ ही कोरोना के प्रकोप के लिए सामाजिक गड़बड़ी और अन्य मानदंडों का पालन करना आवश्यक होगा.

In view of MPSC examination to be held across various centres in Mumbai Metropolitan Region on 4.9.2021, Railways will issue tickets to candidates carrying valid Hall ticket issued by the Maharashtra Public Service Commission to travel by local trains on 4.9.2021.

— Central Railway (@Central_Railway) September 3, 2021