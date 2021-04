Lockdown News, Mumbai Police viral tweet: देश में भयावह दौर में पहुंच चुके कोरोना संकट के बीच कुछ लोगों को मस्ती सूझ रही है. कुछ ऐसी एक वाक्या मुंबई में देखने को मिला. मुंबई में लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बीच गर्लफ्रेंड से मिलने के इच्छुक युवक के अनुरोध पर मुंबई पुलिस की हाजिर जवाबी ने लोगों का दिल जीत लिया. Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: शिवसेना ने लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में अपनाने के PM मोदी के सुझाव पर उठाये सवाल, दिया यह बयान...

उल्लेखनीय है कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में धारा-144 लगू है जिसके तहत एक स्थान पर चार से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है. इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही को सीमित करने के लिए पुलिस ने रंग आधारित स्टीकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए जारी किया है.

पुलिस इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन करा रही है. इसी पृष्ठभूमि में अश्विनी विनोद नामक व्यक्ति ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि वह गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है ऐसे में उसे अपने वाहन से जाने के लिए किस रंग के स्टीकर का इस्तेमाल करना चाहिए.

We understand it’s essential for you sir but unfortunately it doesn’t fall under our essentials or emergency categories!

Distance makes the heart grow fonder & currently, you healthier

P.S. We wish you lifetime together. This is just a phase. #StayHomeStaySafe https://t.co/5221kRAmHp

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 22, 2021