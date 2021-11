Mumbai Local Latest News: मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. वैक्सीन की दोनों डोज लिये जो लोग मुंबई लोकल (Mumbai Local) में रोजाना सफर कर रहे हैं वो अब अपने स्मार्टफोन की मदद से भी टिकट बुक कर सकते हैं. सेंट्रल रेलवे (Central Railway) की तरफ से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, वैक्सीन की पूरी डोज लिये लोग अब अपने स्मार्टफोन पर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं.Also Read - परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया-मुंबई पुलिस से जान का खतरा है, इसीलिए वो छुपे हुए हैं

इसकी जानकारी देते हुए सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने बताया कि मध्य रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप (UTS App) को महाराष्ट्र सरकार के ‘यूनिवर्सल पास’ से लिंक किया है, जो पूरी तरह से टीकाकरण वाले स्थानीय यात्रियों को अपने फोन पर टिकट बुक करने की सुविधा देगा. दोनों के लिंक हो जाने से यात्री बिना किसी परेशानी के अपना टिकट काट सकते हैं. Also Read - Maharashtra Violence: देवेंद्र फडणवीस ने लगाया बड़ा आरोप, तो उद्धव सरकार की मंत्री ने दी ये चेतावनी

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरे डोज के बाद 14 दिन का समय बीत चुका है और जो मुंबई लोकल में यात्रा करना चाहता है उसे राज्य सरकार का यूनिवर्सल पास लेना होता है. इस पास को वैक्सीन की जानकारी लेने के बाद जारी किया जाता हैं. यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर यूनिवर्सल पास दिखाना पड़ता है. Also Read - Mumbai Local Update: वेस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला- 22 नवंबर से 8 और AC ट्रेनों को किया जाएगा शुरू

UTS app for Android is already available & iOS app will be available by tonight. So this facility of UTS app for local train passes can be used from tomorrow morning: Anil Kumar Lohati, General Manager, Central Railway

— ANI (@ANI) November 23, 2021