Mumbai Local Train Latest Update: मुंबई लोकल के यात्री ध्यान दें-आज रात से 27 घंटे का रहेगा मेगा ब्लॉक, जानिए पूरी डिटेल्स

Mumbai Local Train Latest Update: मुंबई लोकल से यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें-आज रात से रेलवे 27 घंटे का मेगा ब्लॉक करने जा हा है. सेंट्रल रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक के कारण 27 घंटे लोकल ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली कई एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन पर भी इसका असर होगा. रेलवे ने जानकारी दी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और भायखला स्टेशन के बीच बने कर्नाक ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए रेलवे मुंबई मंडल, मध्य रेल शनिवार (19 नवंबर) और रविवार (20 नवंबर) को 27 घंटे का मेगा ब्लॉक करने जा रहा है.

रेलवे ने जानकारी दी है कि मेगा ब्लॉक मेन लाइन पर 17 घंटे, हार्बर लाइन पर 21 घंटे और मेल एक्सप्रेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 घंटे का होगा. जानकारी के मुताबिक मेनलाइन पर 17 घंटे का यह ब्लॉक सीएसएमटी और भायखला के बीच संचालित होगा. 17 घंटे का ब्लॉक शनिवार (19 नवंबर) को रात 11 बजे शुरू होगा और रविवार 20 नवंबर को शाम 4 बजे खत्म होगा.

इसी तरह हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और वडाला के बीच 21 घंटे का ब्लॉक रहेगा, जो 19 नवंबर की रात 11 बजे शुरू होगा और 20 नवंबर की रात 8 बजे खत्म होगा. मेगा ब्लॉक शुरू होने के बाद मेन लाइन पर 17 और हार्बर लाइन पर 21 घंटे के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा. वहीं, मेल एक्सप्रेस यार्डलाइन का ब्लॉक 27 घंटे के बाद यानी 21 नवंबर (सोमवार) को सुबह 2.00 बजे खत्म होगा.