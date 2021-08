Mumbai Local Train Latest Update: मुंबई के 53 लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आज से पास बनाने का काम शुरू हो चुका है. जिन लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण के तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराल ले ली है उनके लिये एक ऑफलाइन सत्यापन प्रक्रिया के बाद लोकल ट्रेनों में यात्रा के लिये मंथली पास जारी करने का काम शुरू हो गया है. मंगलवार को जारी बीएमसी की विज्ञप्ति के अनुसार, टीकाकरण की स्थिति के सत्यापन के बाद पास जारी किए जाएंगे.Also Read - Mumbai Local Train: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, लोकल ट्रेन के लिए मंथली पास मिलना शुरू, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को घोषणा की थी कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस निरोधक टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें 15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.

बीएमसी ने आज से पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन पास जारी करना शुरू किया, जिनके लिए सेवाएं 15 अगस्त से शुरू हो रही हैं. दादर स्टेशन में आज सुबह से ये काम शुरू हो गया है. बीएमसी के अनिल केट ने बताया कि, "हम कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके वाले लोगों के टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पुष्टि कर रहे हैं और उन्हें क्यूआर कोड जारी कर रहे हैं."

Maharashtra | BMC begins issuance of local train passes to fully vaccinated people for whom services begin on August 15. Visuals from Dadar station, Mumbai.

“We’re verifying vaccination certificates of people administered both doses & issuing them QR codes,” says Anil Kate, BMC pic.twitter.com/u7d69QtFx0

— ANI (@ANI) August 11, 2021