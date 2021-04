Mumbai Local Train Latest Updates: देश में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. यहां हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है. यहां रोजाना 5 हजार से ज्यादा केस दर्ज किये जा रहे हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई शहरों मे लॉकडाउन (Lockdown) और पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिये हैं. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना के 39,544 नए मामले और 227 लोगों की मौत, सिर्फ मुंबई में करीब 5400 केस

इन सबके बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या मुंबई लोकल (Mumbai Local Timing) की सेवाएं बहाल रहेंगी या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसकी टाइमिंग में कुछ बदलाव किये जा सकते हैं? लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि क्या मुंबई लोकल की सेवाएं एक बार फिर बंद कर दी जाएगी? क्योंकि विशेषज्ञों ने मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे लोकल सेवाओं को फिर से शुरू करने को जिम्मेदार ठहराया है. Also Read - Maharashtra Lockdown Updates: लॉकडाउन पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा अपडेट, कहा- 'जान बचाना प्राथमिकता और इसके लिए...'

CNBC TV18 ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के हवाले से बताया है कि मुंबई लोकल ट्रेन को रोकने का कोई आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है. हालांकि, सरकार आने वाले दो हफ्तों (15 दिनों) में स्थिति की समीक्षा करेगी. BMC कमिश्नर ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि वह लॉकडाउन नहीं चाहते हैं. हमें सतर्क रहने की जरूरत है. हम लोगों की भीड़ पर अंकुश लगाना चाहते हैं. Also Read - Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र के परभणी में चार दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद...

