Mumbai Local Train Latest Update: मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. सेंट्रल रेलवे (Central Railway) ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि रविवार को ठाणे और दिवा रेलवे स्टेशनों के बीच 18 घंटों के लिए ट्रेन सेवाएं निलंबति (Local Train Service) रहेंगी. अपडेट के अनुसार, ठाणे और दिवा रेलवे स्टेशन के बीच 5वीं और छठी रेलवे लाइन की निर्माण गतिविधियों के कारण 18 घंटे की रुकावट होगी. सेंट्रल रेलवे ने बयान में जानकारी देते हुए बताया कि ठाणे-दिवा कॉरिडोर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा. इससे ट्रेन बदली जाएगी, धीमी ट्रेनों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और कल्याण और दिवा और मुलुंड रेलवे स्टेशनों के बीच फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा.Also Read - Kangana Ranaut की याचिका कोर्ट ने की खारिज, Javed Akhtar से जुड़ा है मामला

सेंट्रल रेलवे की तरफ से बताया गया कि 07.47 बजे से 23.52 बजे तक कल्याण से छूटने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए अप स्लो/सेमी-फास्ट सेवाओं को दिवा और मुलुंड के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और मुंब्रा और कलवा में स्किपिंग हॉल्ट होगा. Also Read - देश भर में 20 से ज्यादा महिलाओं को शादी का झांसा देकर 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार

18 hrs Infrastructure Block between Thane and Diva for Better Commuting.

