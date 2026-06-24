भारी बारिश, मुंबई लोकल और खून से सना सफर..., दरवाजे को लेकर छिड़ी बहस, युवक की कर दी हत्या

मुंबई लोकल ट्रेन में दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा बन गया. जानिए शुरू से लेकर आखिरी तक मामले की पूरी कहानी.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 24, 2026, 6:38 PM IST
भारी बारिश, मुंबई लोकल और खून से सना सफर..., दरवाजे को लेकर छिड़ी बहस, युवक की कर दी हत्या
आरोप है कि रोशन ने अचानक चाकू निकाला और मयंक के पेट में वार कर दिया. (Photo from AI)
  • मुंबई में 22 वर्षीय युवक मयंक पर चलती ट्रेन में चाकू से हमला किया गया.
  • ट्रेन में सीट या जगह पर नहीं बल्कि दरवाजा बंद करने को लेकर विवाद हुआ.
  • आरोपी रोशन सुवर्णा घटना के बाद ट्रेन से कूदकर फरार हो गया.
  • छह पुलिस टीमों ने जांच के बाद आरोपी को कुर्ला से गिरफ्तार कर लिया.

Mumbai News: मुंबई की लोकल ट्रेन को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. मगर, कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. बारिश की वजह से ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा बन गया. 22 साल के मयंक लोहार ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ट्रेन में उस पर हमला हो जाएगा.

दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, मयंक और 30 वर्षीय रोशन सुवर्णा दोनों अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट–नालासोपारा फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास कोच में चढ़े थे. इस दौरान, मुंबई में तेज बारिश हो रही थी. ट्रेन का दरवाजा खुला रखा जाए या बंद किया जाए, इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. शुरुआत में यह सिर्फ कहासुनी थी, लेकिन बाद में माहौल बिगड़ गया.

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चलती ट्रेन में हमला, यात्रियों में मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार, अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच विवाद हिंसा में बदला गया. आरोप है कि रोशन ने अचानक चाकू निकाला और मयंक के पेट में वार कर दिया. यह सब देख कोच में मौजूद यात्री घबरा गए. घटना के बाद, आरोपी ने बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास ट्रेन से छलांग लगा दी और वहां से फरार हो गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान मयंक की मौत

घटना की सूचना मिलते ही राहत टीम कोच तक पहुंची. स्ट्रेचर की मदद से मयंक को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए ले जाया गया. इलाज के दौरान, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद, कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमॉर्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया. इस घटना ने वहां मौजूद यात्रियों को झकझोर दिया, क्योंकि कई लोगों ने पूरी घटना अपनी आंखों से लाइव देखी थी.

मुंबई एयरपोर्ट पर काम करता था आरोपी रोशन

बाद में आरोपी की तलाश के लिए छह अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सबूत इकट्ठा कर आरोपी रोशन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पिता से पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में काम करता था. फिलहाल, उससे पूछताछ जारी है और मामले की आगे जांच की जा रही है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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