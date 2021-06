Mumbai Local Latest News: कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लगभग दो महीने बाद आज यानी 7 जून से अनलॉक (Maharashtra Lockdown Unlock Update) की शुरुआत कर दी. सरकार ने पांच चरणों में लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) हटाने की घोषणा की है. महाराष्‍ट्र सरकार की योजना के तरह हर लेवल में कुछ खास रियायतें दी जाएंगी. BMC ने भी सरकार की पांच-स्तरीय ‘अनलॉक’ रणनीति के अनुसार नए दिशानिर्देश जारी किए. इन सबके बीच मुंबईकरों के मन में सबसे बड़ा सवाल लोकल ट्रेन (Mumbai Local Updates) को लेकर है. सबके मन में यही सवाल है कि आखिर उन्हें लोकल ट्रेन (Mumbai Local News) में दोबारा सफर का मौका कब मिलेगा? Also Read - Maharashtra News: पीएम मोदी से कल मिलेंगे सीएम उद्धव ठाकरे, क्या होगी चर्चा...कोरोना या मराठा आरक्षण

मुंबई लोकल को मेयर किशोरी पेडनेकर ने बड़ा बयान दिया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, ‘आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई है. लोकल ट्रेनें अभी केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही चल रही हैं. आम जनता के लिए इसे खोलने का निर्णय शहर में कोविड-19 की स्थिति के आधार पर एक हफ्ते बाद लिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले सरकार की तरफ से मुंबई लोकल को लेकर भी बात की गई थी. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक मुंबई में में फिलहाल सीमित प्रवेश होगा और इसकी अनुमति केवल मेडिकल और जरूरी सेवाओं में काम करने वालों के लिए ही होगी. Also Read - Maharashtra CM Uddhav Thackrey का बड़ा बयान-नहीं बनना चाहता था सीएम, शिवसेना-भाजपा-कांग्रेस के बारे में ये कहा...

As unlock process begins today, few restrictions have been eased. Local trains are running only for essential services for now. Decision on whether to open it up for general public will be taken after a week, depending on COVID situation in the city: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/b3MXyl9YEK Also Read - Mumbai Unlock Guidelines: मुंबई में अनलॉक के लिए BMC की गाइडलाइंस जारी, जानें किन चीजों की होगी इजाजत और कहां रहेगी पाबंदी

— ANI (@ANI) June 7, 2021