दिल्ली: प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज शुक्रवार को ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री ने मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो उपनगरीय रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान मुंबई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे और ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में महाराष्‍ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी जुड़े.Also Read - Ranji Trophy 2021-22: IPL से पहले Sarfaraz Khan ने मचाई सनसनी, 37 बाउंड्री की मदद से ठोके 275 रन

Prime Minister Narendra Modi inaugurates newly commissioned rail line between Thane and Diva in Maharashtra pic.twitter.com/OlTQ9sPl1x

