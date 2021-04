Mumbai Local Train News Update: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में कल यानी बुधवार रात 8 बजे से कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. ये प्रतिबंध लॉकडाउन सरीखे हैं. वैसे सीएम ने कहा कि वह राज्य में लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर रहे हैं. Also Read - Lockdown like Restrictions In Maharashtra: महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध, लोगों की आवाजाही पर पूरी रोक

सीएम ने कहा कि इन कड़े प्रतिबंधों को दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी और लोगों के बाहर निकलने की मनाही होगी. उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के दौरान हालांकि मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं चलती रहेंगी लेकिन उनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर पाएंगे. इसी तरह मुंबई में बसें भी चलेंगी. ऑटो-टैक्सी भी चलेंगे लेकिन ये सभी सेवाएं केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए होगी. Also Read - Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में पाबंदियों की तैयारियां शुरू! स्वास्थ्य मंत्री ने बताया- लॉकडाउन की कब हो सकती है घोषणा...

Maharashtra COVID19 guidelines: All establishments, public places, activities to remain closed. Essential services exempted, their operations to be unrestricted. Also Read - Maharashtra Lockdown News: लॉकडाउन लगने पर लोगों को दिया जाएगा पर्याप्त समय, जानें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के बयान के क्या हैं मायने...

Restrictions to be in effect from 8pm, 14th April till 7am, 1st May pic.twitter.com/1jYZvTMhYK

— ANI (@ANI) April 13, 2021