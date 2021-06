Mumbai Local Train News Update: मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बीच आज सुबह से मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुचारू रूप से चल रही है. बुधवार को मुंबई के कई इलाकों में रेल पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेन सेवाएं बाधित हुई थीं. कई रूट्स पर ट्रेनों को रोक दिया गया था. Also Read - Mumbai local train News Update: भारी बारिश से लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, सेंट्रल लाइन पर ट्रेनें रोकी गईं

आज सुबह सभी सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं. इस बीच सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि आज दिन में 12:17 बजे समंदर में 4.26 मीटर तक हाई टाइड आने का पूर्वानुमान लगाया गया है. इसके साथ ही शहर में फिर से बेहद भारी बारिश होगी. ऐसे में मुंबई लोकल ट्रेन प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रखा है.. स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है.

Trains are running on all corridors.

There is high tide of 4.26mtrs at 12.17hrs and forecast of heavy rainfall. Railways have kept all machineries on alert mode and monitoring the situation closely.

— Central Railway (@Central_Railway) June 10, 2021