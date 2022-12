मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, इस लाइन पर सुबह से रेल सेवाएं प्रभावित हैं

Mumbai Local Train Services: मुंबई लोकल से सफर करने वाले लोगों को आज सुबह 6 बजे से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मध्य रेलवे के एसपीआरओ ने बताया कि मुंबई में जुई नगर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल की समस्या से रेल यातायात पर असर पड़ा है. सुबह 6 बजे से ही तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे के अधिकारी ने बताया कि हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और वाशी के बीच और ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे से नेरूल के बीच रेल सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. एसपीआरओ ने दावा किया कि तकनीकी समस्या को दूर करने की कोशिश चल रही है. जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा.

सिग्नल की समस्या की वजह से आज सुबह ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा. यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. फिलहाल अभी तक रेलवे की तरफ से इसकी सूचना नहीं है कि सिग्नल की समस्या दूर कर ली गई है या नहीं. हालांकि एसपीआरओ ने दावा किया था कि 15-20 मिनट में इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा.