Mumbai Local Train Services, Local Train Services to resume for general public soon: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी के साथ अब सवाल उठने लगे हैं कि मुंबई की लाइफ लाइल कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं को कब आम आदमी के लिए खोला जाएगा. राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी के बाद अब लॉकडाउन में भी ढील देने की चर्चा होने लगी है.

इस बीच मुंबई लोकल की सेवाएं आम लोगों के लिए खोलने के बारे में महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वदेत्तिवार ने कहा है कि यह जरूर है कि कोरोना पॉजिटिव केसों में कमी आई है. उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल की सेवाएं आम लोगों के लिए बंद किए जाने के कारण राज्य में कोरोना संक्रमण को काबू में करने में काफी मदद मिली है.

उन्होंने कहा कि अभी भी राज्य के कई जिले रेड जोन में हैं. वहां कोरोना संक्रमण के काफी मामले मिल रहे हैं. ऐसे में अगले 15 दिनों तक मुंबई लोकल की सेवाएं आम लोगों के लिए न खोला जाए तो ही ठीक है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘रेड जोन’ से बाहर के जिलों में कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है.

मंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 36 में से 15 जिले ‘रेड जोन’ में हैं और वहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को और कड़ा किया जा सकता है. इन जिलों में कोरोना के नए मामले ज्यादा आ रहे हैं.

मंत्री ने कहा, ‘जहां कोविड-19 मामलों में कमी आई है, वहां पाबंदियों में ढील देने की मांग की गई है. सरकार उन जिलों में पाबंदियों में ढील दे सकती है, जहां मामलों में गिरावट आ रही है. अगले चार-पांच दिनों तक हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.’