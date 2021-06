Mumbai Local Update: मुंबई में भारी बारिश से कई स्थानों पर जलभराव के बीच कई रूट्स पर मुंबई लोकल (Mumbai Local ) की सेवाएं भी बाधित हुई है. सेंट्रल रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि CSMT-ठाणे, CSMT-वाशी, और CSMT-बांद्रा/गोरेगांव के बीच ट्रेन सेवाएं कुर्ला-सायन और चूनाबत्ती स्टेशनों के बीच रेल सेवाएं रोक दी गई हैं. रेलवे ने बताया कि ट्रेन सेवाएं भारी बारिश के बाद पटरियों पर हुए जलभराव के कारण रोकी गई है. Also Read - Mumbai Rain Alert: IMD ने जारी किया Yellow और रेड अलर्ट, मुंबई में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अनुमान

मालूम हो कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दस्तक दे दी है. मॉनसून के कारण देश की वित्तीय राजधानी और उसके उपनगरों में सुबह भारी बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया और लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई.

Services b/w CSMT-Thane and CSMT- Vashi, CSMT-Bandra/Goregaon are not running due to heavy rains and waterlogging on tracks at Kurla-Sion and Chunabatti stations.

आईएमडी ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, पालघर तथा रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर बुधवार को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. उसने बताया कि मुंबई और उसके उपनगरों में पिछले तीन घंटों में मध्यम से भारी बारिश हुई.

Mumbai | Commuters face trouble as local train services are affected due to monsoon rains

"The railway tracks are waterlogged, I have been waiting at Matunga Station for the past one hour," says a commuter pic.twitter.com/hHyqQEigyn

— ANI (@ANI) June 9, 2021