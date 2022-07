Mumbai Local Train Latest Update: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश (Mumbai Rain) के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. मुंबई और उसके उपनगरों में बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है. मुंबई में अगले कुछ दिनों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट (Mumbai Rain Alert) जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train Update) सेवाओं पर भी पड़ा है.Also Read - यह सरकार जनता के जनादेश की है, जो 2.5 साल पहले किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई थी: सीएम एकनाथ शिंदे

T/4/5.7.2022

ट्रेन अलर्ट! 10.30AM

सर्व मार्गावर ट्रेन्स सुरु आहेत. मेन लाईन, हार्बर मार्गावर काही गाड्या विलंबाने धावत आहेत. माहितीस्तव.

Train Alert! 10.30AM

Trains on all corridors are running. Few trains on Main, Harbor line are running late.#MumbaiRains #MumbaiLocals

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) July 5, 2022