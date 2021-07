मुंबई (Mumbai) और इसके उपनगरों (SUB-URBAN) में कई जगहों पर शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई स्थानों में पटरियों पर जलजमाव होने से लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train services) सेवा प्रभावित हुई. मध्य रेलवे की मुख्य लाइन के साथ हार्बर लाइन पर भी उपनगरीय ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - PM मोदी आज 6 राज्‍यों के मुख्‍यमंत्र‍ियों से कोरोना की स्थिति पर VC के जरिए करेंगे चर्चा

एक अधिकारी ने बताया कि मध्य रेलवे की मुख्य लाइन के साथ हार्बर लाइन पर भी उपनगरीय ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोकल ट्रेन सेवा सिर्फ स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए चल रही है. आम यात्रियों को अभी लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति नहीं है.

#WATCH | Maharashtra: Mumbai receives heavy rainfall this morning. Visuals from Chunabhatti railway station as the railway tracks begin getting waterlogged. pic.twitter.com/EJdpTYJ8QZ

