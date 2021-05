Mumbai local trains services disrupted between Ghatkopar and Vikhroli: चक्रवाती तूफान तौकते (Tauktae) के भयावह होने के साथ ही मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा है. इस तूफान की वजह से मुंबई में भारी बारिश हो रही है. इस कारण वेस्टर्न रेलवे लाइन पर घाटकोपर और विखरोली के बीच चलने वाली ट्रेनें बाधित हैं. इस लाइन पर ठाणे की ओर जाने वाली लाइन पर पेड़ गिर गए हैं. इस वजह से ट्रेन सेवा बाधित है. Also Read - IRCTC/Indian Railways: काम की खबर! रेलवे ने 17 से 21 मई के बीच 40 से ज्यादा ट्रेनों को किया रद्द, देखें पूरी LIST

तेज आंधी और बारिश में घाटकोपर और विकरोली के बीच डाउन लाइन पर ओएचई और डीएमयू ट्रेनों पर पेड़ गिरे हैं. इस कारण इस रूट की स्लो लाइन ट्रेनों को मतुंगा और मुलुंद स्टेशनों के बीच फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया गया है.

ठाणे की ओर जाने वाली एक ट्रेन घाटकोपर और विकरोली के बीच फंसी है. इस तूफान के कारण मुंबई पूरी तरह से ठप्प है. पहले ही मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. बांद्रा-वर्ली सी लिंक को भी बंद कर दिया गया है.

इतना ही नहीं महानगर की मोनोरेल सर्विस को भी बंद कर दिया गया है. Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) ने कहा कि तौकते की भयावहता को देखते हुए ऐहतियातन बंद किया गया है. यह यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है.