Mumbai Local Trains Update: मुंबई में हो रही बारिश की वजह से पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. ट्रेन की पटरियों पर जलस्तर बढ़ने के कारण मध्य रेलवे ने दादर-कुर्ला के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों को रद कर दिया है, वहीं अन्य सेक्शनों पर लोकल ट्रेन की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है. पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में हो रही बारिश से जगह-जगह जलजमाव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: 10वीं पास के लिए भारतीय रेलवे में 3591 पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, मिलेगी अच्छी सैलरी

मुंबई में मॉनसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है. शुक्रवार की देर रात से हो रही बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है. कुर्ला, सांताक्रुज, अंधेरी समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने मुंबई और आस-पास के इलाकों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. Also Read - Mumbai Rains Latest Weather Update: मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव; IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरि और रायगढ़ जिलों में 13 जून के लिए भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. आईएमडी के अनुसार मुंबई और ठाणे में शनिवार को भी भारी बारिश हो सकती है. Also Read - Mumbai/Maharashtra Rain/Weather Update: भारी बारिश की चेतावनी के बीच NDRF तैनात करने की मांग

Mumbai: Central Railway suspends local trains between Dadar-Kurla due to rising water level on tracks; trains running smoothly on other sections

