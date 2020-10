Mumbai Local Update: मुंबई लोकल में जल्द ही सभी यात्रियों को यात्रा की इजाजत मिल सकती है. जरूरी सेवा में लगे लोगों के बाद मुंबई लोकल (Mumbai Local News) में महिलाओं और वकीलों को यात्रा की इजाजत पहले ही मिल चुकी है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वाडेट्टीवार ने बताया कि आने वाले दिनो में मुंबई लोकल सभी के लिए शुरू हो सकती है. Also Read - महाराष्ट्र भाजपा में 'बगावत', खडसे के बाद एक और दिग्गज नेता शरद पवार की शरण में?

दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने सीएमओ महाराष्ट्र को टैग करते हुए ट्वीट किया था, 'पहले महिलाओं को मुंबई लोकल में यात्रा की अनुमति मिली. अब वकीलों को भी अनुमति दे दी गई. व्यवसायियों के कर्मचारियों और आम लोगों को इससे क्यों हटा दिया गया? दिवाली के मौसम में मुंबई को लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है.'

We will take decision on starting local train services for all in the next couple of days. We have held discussions with various stakeholders. Mumbaikar will get relief on this soon

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) October 27, 2020