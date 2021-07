Mumbai Local Latest Updates: देश के कई राज्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है. दूसरी लहर के कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत कर दी है. धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. इन सबके बीच मुंबईकरों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें मुंबई लोकल (Mumbai Local News) में सफर की इजाजत कब मिलेगी? इन सबके बीच मुंबई लोकल (Mumbai Local Latest Update) को लेकर अच्छी खबर सामने आई है.Also Read - Mumbai Local Updates: क्या वकीलों को मिलने वाली है लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत? जानें बंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा...क्या है ताजा अपडेट

न्यूज एजेंसी ANI ने महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता के कार्याकल के हवाले से बताया, 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सभी के लिए मुंबई लोकल सेवाओं (Mumbai Local Service) को फिर से शुरू करने पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर को फोन किया. मुख्यमंत्री सभी मुंबईकरों को लोकल ट्रेनों में आने-जाने की अनुमति देने के बारे में सकारात्मक थे.'

Maharashtra CM Uddhav Thackeray made a phone call to the Leader of Opposition Pravin Darekar to discuss the resumption of Mumbai Local services for all. CM was positive about allowing all Mumbaikars to commute by Local: Leader of Opposition's (LoP) office

(File photos) pic.twitter.com/sfYStvVh9h

— ANI (@ANI) July 12, 2021