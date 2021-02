Trains, Mumbai, MUMBAI Locals Trains, NEWS: महाराष्ट्र के मुंबई ( MUMBAI)में जोगेश्वरी स्टेशन (Jogeshwari station) के पास बृहस्पतिवार सुबह तेज गति से चल रही बांद्रा टर्मिनस-रामनगर एक्सप्रेस का एक डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया, जिसके कारण पश्चिम लाइन पर लोकल (Mumbai locals) और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में देरी हुई. इससे पश्चिम लाइन पर उपनगरीय ट्रेन 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं. Also Read - Indian Railways/IRCTC: बुक करें ट्रेन टिकट और पाएं 2000 रुपये तक का कैशबैक! जानिए कैसे...

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण बांद्रा टर्मिनस-रामनगर एक्सप्रेस ( Bandra Express-Ramnagar Express) की आगे की यात्रा में देरी हुई और स्थानीय ट्रेन सेवाएं बाधित हुई. इस वजह से पश्चिम रेलवे के उपनगरीय नेटवर्क पर सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हुई. Also Read - Indian Railways/IRCTC Latest Update: जल्द ही चलने लगेंगी सभी एक्‍सप्रेस-पैसेंजर ट्रेनें, जानिए कबतक...

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि तड़के करीब साढ़े पांच बजे अंधेरी और जोगेश्वरी स्टेशनों के बीच ट्रेन का सबसे पिछला एलएचबी (लिंके होफमैन बुश) डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया. Also Read - Kashmir Railway Line: कश्मीर में 2022 तक चलने लगेगी ट्रेन, मोदी सरकार चेनाब नदी पर बना रही दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा, ”ट्रेन का यह सबसे पिछला डिब्बा खाली था और उसे आगामी स्टेशन से खोला जाना था. यह जोगेश्वरी स्टेशन के निकट अलग हो गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद डिब्बे को ट्रेन से पुन: जोड़ा गया और ट्रेन ने सुबह छह बजकर 40 मिनट पर आगे की यात्रा शुरू की.

Due to technical problem at Jogeshwari station all UP and Down suburban train services between Churchgate to Virar stations are running late by 10-15minutes. Inconvenience caused is deeply regretted.

— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) February 11, 2021