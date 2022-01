Mumbai Lockdown Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया. मुंबई में गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,182 नए मामले सामने आए और इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई. मुंबई में अब एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 79,260 पर पहुंच गया है. वहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,265 नए केस दर्ज किये गए और इस दौरान 13 की जान चली गई. इस दौरान 8,907 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. कोरोना के मामलों में लगातार आ रही तेजी के बीच दो दिन पहले ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने घोषणा की थी कि यदि अगर शहर में कोरोना के दैनिक मामले 20,000 को पार कर जाते हैं तो शहर में लॉकडाउन (Lockdown) लागू कर दिया जाएगा. ऐसे में अब उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मुंबई में अब लॉकडाउन (Mumbai Lockdown News) की घोषणा की जाएगी?Also Read - Chandigarh Night Curfew News: चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू की घोषणा, स्कूल बंद, कई और पाबंदियां लगाई गईं

Mumbai reports 20,181 new cases of COVID19, 4 deaths today; Active caseload stands at 79,260 pic.twitter.com/JyL5edG0Uz

Mumbai में पहली बार कोरोना के 20 हजार से ज्यादा नए केस, अस्पताल में भर्ती होने की दर मामूली; 85 फीसदी मामलों में हल्के लक्षण

मुंबई ने गुरुवार को दर्ज किये गए मामले बुधवार की तुलना में 25% ज्यादा है. बुधवार को शहर में 15,166 मामले, जबकि मंगलवार को 10,860 मामले सामने आए थे. मालूम हो कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने कहा था कि अगर शहर में कोरोना के दैनिक मामले 20,000 का आंकड़ा पार करते हैं तो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार शहर में लॉकडाउन लगाया जाएगा.

We will have to impose lockdown in Mumbai if daily COVID cases cross the 20,000-mark: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/7AV7fMSjS0

