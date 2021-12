Mumbai Lockdown News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. मुंबई में बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों (Mumbai Corona Update) में तेजी आ रही है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है. महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने मुंबई में एक बार फिर पाबंदियां लगाने का संकेत दिया. बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए टोपे ने कहा कि अगर कोविड पॉजिटिविटी दर 5 फीसदी से अधिक हो जाती है तो राज्य सरकार को प्रतिबंधों को वापस लाने के बारे में सोचना होगा. टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही इस पर निर्णय ने के लिए COVID टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे. टोपे ने कहा कि राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या में वृद्धि आना चिंता का विषय है. मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 4% है. अगर यह 5% से ऊपर जाता है तो हमें प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना होगा.’Also Read - Maharashtra New Year Guidelines: नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस जारी, जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

संवाददाताओं से बातचीत में टोपे ने लोगों और अधिकारियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पिछले आठ-दस दिन में राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या पांच हजार से छह हजार के बीच रही है. टोपे ने कहा कि मंगलवार को राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11,492 थी. बुधवार को, यह संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है. मंत्री ने कहा, ‘राज्य में एक्टिव मामलों में वृद्धि डराने वाली है.’ उन्होंने राज्य में मामलों की दर तेजी से दोगुनी होने और मुंबई में संक्रमण के मामले बढ़ने पर भी चिंता जताई है. Also Read - Mumbai में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आदित्य ठाकरे ने जताई चिंता, बोले- आज से सामने आ सकते हैं 2000 से ज्यादा केस

#COVID19 | Last week we were reporting 150 cases per day, now we are reporting around 2000 cases per day. Mumbai may cross 2000 per day cases today: Maharashtra Cabinet Minister Aditya Thackeray

