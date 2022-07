Maharashtra, Mumbai, Raj Thackeray, Devendra Fadnavis, BJP, POLITICS: महाराष्ट्र की सियासत में हुए बड़े उलटफेर के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज शुक्रवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की है.Also Read - तमिलनाडु के मंत्री ने महिला के सिर पर मारा, Video जारी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस्तीफे की मांग की

बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के पूर्व मनसे चीफ राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर बजाने के खिलाफ काफी मुखर रहे थे. इससे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच कानून व्यवस्था के नाम पर काफी अप्रत्यक्ष रूप से ठन गई थी. Also Read - ED ने NSE की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को किया अरेस्ट, कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा

Mumbai | Maharashtra Deputy CM and BJP leader Devendra Fadnavis meets MNS chief Raj Thackeray at his residence pic.twitter.com/mAbGvaLU3j

— ANI (@ANI) July 15, 2022