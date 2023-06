मुंबई के साकीनाका में दिल को दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने ऑटो में ही रेत डाला गर्लफ्रेंड का गला; जानें पूरा मामला

Maharashtra Crime: मुंबई के साकीनाका इलाके से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. यहां एक सनकी आशिक ने कहासुनी के बाद 30 साल की प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और खुद को भी घायल कर लिया. पूरी वारदात चलती ऑटो के अंदर हुई. मुंबई पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. साकीनाका थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दत्त नगर के खैरानी रोड पर हुई.

Maharashtra | A 30 year-old woman was allegedly murdered by her boyfriend inside an autorickshaw in which the couple was travellling. The incident took place on the Khairani Road in Saki Naka area of Mumbai. The accused slit the throat of the woman after having an argument with… — ANI (@ANI) June 19, 2023