Hindi Maharashtra

Mumbai Mayor From Mahayuti Says Eknath Shinde Reacts On Kdmc Raj Thackeray Alliance

MNS-Shiv Sena Alliance: राज ठाकरे के साथ क्यों आए एकनाथ शिंदे? डिप्टी सीएम ने खुद बताई वजह

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के बाद, एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान किया कि मुंबई मेयर महायुति से ही होगा. साथ ही उन्होंने राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर भी खुलकर बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव पूरे होने के बाद, अब मेयर के चयन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इस बीच, उप-मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा महायुति सत्ता और कुर्सी के लालच में नहीं, बल्कि विकास के लिए एकजुट है. शिंदे ने कहा कि वह विपक्ष की तरह नहीं हैं, जहां एक-दूसरे को गिराने की राजनीति होती है. उनका दावा है कि मुंबई जैसे बड़े महानगर में स्थिर और विकासशील नेतृत्व की जरूरत है और महायुति वही देने में सक्षम है.

राज ठाकरे के साथ आने की वजह बताई

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यानी KDMC में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि KDMC में महायुति का ही गठबंधन है और मनसे विकास के मुद्दे पर उनके साथ आई है. शिंदे के मुताबिक, राजनीति से ज्यादा जनता के हित और शहर के विकास को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि जहां विकास का सवाल होगा, वहां साथ आना जरूरी है. इस बयान के जरिए शिंदे ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति टकराव की नहीं, बल्कि सहयोग की है. वे अलग-अलग दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, बस इनका मकसद विकास होना चाहिए.

बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर भावुक हुए शिंदे

शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर एकनाथ शिंदे भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं यह कहने का साहस बालासाहेब ठाकरे ने ही दिया था. शिंदे ने बताया कि एक साधारण शाखा प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर बालासाहेब की विचारधारा की वजह से ही संभव हो पाया. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी.

संजय राउत, ठाकरे बंधुओं पर तीखा हमला

एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (ठाकरे गुट) नेता संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि राउत को उनसे बहुत प्रेम है और उन्हें सपने में भी वही दिखाई देते हैं. शिंदे ने 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को बालासाहेब ठाकरे की इच्छा के मुताबिक, बताया और कहा कि बीजेपी-शिवसेना का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी के समय से चला आ रहा है. वहीं, राज और उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए शिंदे ने कहा कि मराठी मानुष उनके कारण ही मुंबई से बाहर गया और अब उनकी सरकार मराठी लोगों को वापस लाने का काम करेगी. उनके इस बयान से साफ है कि आने वाले चुनावों में मराठी अस्मिता और विकास बड़ा मुद्दा बनने वाला है.