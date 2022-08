MMRCL, Mumbai Metro, Mumbai Metro Line-3, Mumbai,मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने मंगलवार को आरे कॉलोनी के सारिपुट नगर में कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज (एसईईपीजेड) ​​मेट्रो लाइन-3 का ट्रायल रन शुरू किया. बता दें कि 33.5 किलोमीटर लंबा भूमिगत गलियारा है. कॉरिडोर की लंबाई 27 प्रमुख स्टेशन हैं , जिनमें से 26 भूमिगत और 1 ग्रेड पर होगा.Also Read - मुंबई में गणपति उत्सव, 'लालबागचा राजा' का फर्स्ट लुक आया सामने

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 11 बजे ट्रायल रन के तहत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. हरी झंडी दिखाने से पहले शिंदे और फडणवीस ने मेट्रो ट्रेन के अंदर जाकर उसका जायजा लिया. इस मौके पर एमएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक अश्विनी भिड़े भी मौजूद थे.

मुंबई मेट्रो की तीसरी लाइन में 33.5 किलोमीटर लंबा भूमिगत मार्ग शामिल है. यह लाइन दक्षिण मुंबई के कोलाबा को महानगर के पश्चिमी उपनगरों से जोड़ेगी. इससे उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा पर यात्रियों के बोझ में कमी आने की उम्मीद है.

Hon’ble CM Shri. @mieknathshinde ji in presence of Hon’ble Dy. CM Shri. @Dev_Fadnavis ji flagged of first rolling stock of #Metro3 starting much awaited trial runs. The #train will complete 10,000 km run on 3 km rail track completed from Sariput Nagar to #MarolNaka pic.twitter.com/gJcX8uee37

— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) August 30, 2022