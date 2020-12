Mumbai Metro News Today 14 December 2020: मुंबई में यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए मुंबई मेट्रो वन (Mumbai Metro One Timing) ने अपनी सभी सेवाओं की टाइमिंग आज से बढ़ा दी है. आज से ऑपरेटिंग आवर्स बढ़ा दिया गया है. इससे अब कोरोना संकट के बाद की स्थिति में लोगों की आवाजाही सुलभ हो सकेगी. Also Read - Petrol diesel price today 11 December 2020: लगातार चौथे दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए- अपने शहर में तेल के रेट

जानकारी के मुताबिक वर्सोवा से आज यानी सोमवार से पहली ट्रेन (First Train From Versova) से पहली ट्रेन सुबह 7:50 बजे से चल रही है. इसी तरह घाटकोपर से पहली ट्रेन (First Train From Ghatkopar) से पहली ट्रेन 8:15 बजे से चल रही

है. शाम में ही समय बढ़ाया गया है. शाम में घाटकोपर से अंतिम ट्रेन (Last Train From Ghatkopar) रात 9:15 बजे और वर्सोवा से रात (Last Train From Versova) 8:50 बजे चलेगी.

अब तक इन रूट्स पर सेवाएं सुबह 8:30 से शाम 8:30 तक ही मौजूद थीं. इसके साथ ही ट्रेनों के शेड्यूल डिपार्चर से 15 मिनट पहले स्टेशन भी खुलने लगे हैं.

गौरतलब है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई मेट्रो को 15 अक्टूबर से सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी थी. हालांकि वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर (Versova-Andheri-Ghatkopar (VAG) Corridor) पर सेवा 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी. इस तरह लॉकडाउन के दौरान करीब 7 महीने तक मुंबई मेट्रो की सेवाएं बंद रहीं.

वैसे मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train News) से इतर अक्टूबर में मुंबई मेट्रों की सेवाएं सभी लोगों के लिए शुरू की गईं. मुंबई मेट्रो में यात्रा करने के लिए लोगों को केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य था.