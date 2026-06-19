मानसून की देरी ने बढ़ाई मुंबई की टेंशन, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखीं सिकुड़ती झीलें

मुंबई के लोग इस वक्त मानसून का इंतजार कर रहे हैं. शहर के सात जलाशयों में सिर्फ 9.34% पानी बचा है. जानिए कौन-सा डैम सबसे ज्यादा प्रभावित है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 19, 2026, 10:11 PM IST
मानसून की देरी ने बढ़ाई मुंबई की टेंशन, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखीं सिकुड़ती झीलें
मुंबई को पानी देने वाले सात जलाशयों में अपर वैतरणा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. (Photo from Magnific)
  • मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से मुंबई में जलाशयों का जलस्तर लगातार घट रहा है.
  • मुंबई के 7 जलाशयों में सिर्फ 9.34% पानी बचा है, जो पिछले तीन साल में सबसे कम है.
  • IMD के अनुसार, 23 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है.

Mumbai Monsoon Update: मुंबई का नाम आते ही हमारे दिमाग में तेज बारिश, जलभराव और मानसून की तस्वीर सामने आती है. हर साल अच्छी बारिश दर्ज करने वाली मुंबई अब मानसून के आने का इंतजार कर रही है. शहर को पानी देने वाले तालाब, झीलों में पानी का स्तर तेजी से घट रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आंकड़ों के मुताबिक, 19 जून तक मुंबई के सात झीलों में सिर्फ 9.34 प्रतिशत पानी बचा है, जो पिछले तीन सालों में इस तारीख का सबसे कम स्तर माना जा रहा है.

पिछले साल से भी ज्यादा खराब हुई स्थिति

जलाशयों की स्थिति सैटेलाइट तस्वीरें साफ-साफ दिखा रही हैं. पिछले साल इसी समय जलस्तर 12.27 प्रतिशत था, जबकि 2024 में यह 10.24 प्रतिशत था. यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट डेटा में कई जलाशयों के किनारों से पानी पीछे हटता दिखाई दिया और कुछ जगहों पर जलाशय का तल भी नजर आने लगा. हालांकि ये तस्वीरें पानी की मात्रा नहीं बतातीं, लेकिन जलस्तर में गिरावट को दिखाती हैं.

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कौन-सी झील में कितना प्रतिशत पानी?

मुंबई को पानी देने वाले सात जलाशयों में अपर वैतरणा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. इसका जलस्तर न्यूनतम उपयोगी स्तर से भी नीचे पहुंच चुका है, इसलिए BMC ने इसमें उपलब्ध उपयोगी पानी को जीरो माना है. तानसा जलाशय में सिर्फ 3.87 प्रतिशत पानी बचा है. वहीं सबसे बड़ा स्रोत भातसा जलाशय 8.63 प्रतिशत क्षमता पर है. लेकिन इसकी बड़ी क्षमता के कारण इसमें अभी भी करीब 61,888 मिलियन लीटर पानी मौजूद है, जो पूरे सिस्टम के लगभग 46 प्रतिशत उपयोगी स्टॉक के बराबर है.

कुछ जलाशयों में राहत

विहार जलाशय में सबसे ज्यादा 41.63 प्रतिशत पानी बचा हुआ है. लेकिन इसकी क्षमता छोटी होने के कारण कुल स्टॉक में इसका योगदान सीमित है. तुलसी जलाशय 22.53 प्रतिशत पर है और इसमें 1,813 मिलियन लीटर पानी मौजूद है. वहीं मिडिल वैतरणा 10.34 प्रतिशत पर पहुंच चुका है. मुंबई को भातसा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, विहार और तुलसी जलाशयों से पानी मिलता है. इनमें से चार BMC और तीन महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में हैं.

मुंबई में अभी तक क्यों नहीं आया मानसून

यह जल स्तर अचानक नहीं गिरा, बल्कि हर साल गर्मियों के अंत तक पानी कम होना सामान्य माना जाता है. आमतौर पर जून में बारिश शुरू होने के बाद यह स्थिति सुधरने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. दक्षिण-पश्चिम मानसून 8 जून को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचा, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार रुक गई. मौसम विभाग ने इसके पीछे अरब सागर से कमजोर नमी, कमजोर हवाएं और कम दबाव वाला सिस्टम न बनने को वजह बताया है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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