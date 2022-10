मुंबई : दक्षिण मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अस्पताल और उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ को बम से उड़ाने की धमकी दी और उनकी पत्नी नीता अंबानी और दोनों बेटों आकाश और अनंत को जान से मारने की धमकी भी दी.पुलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - दशहरा रैली के दौरान उद्धव ठाकरे को झटका! भाई जयदेव ने शिंदे संग मंच किया शेयर- कही यह बात...

अधिकारियों के मुताबिक, फोन करने वाले शख्स ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी है. Also Read - RSS प्रमुख भागवत का बयान, अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं, संगठित हिंदू से न कभी किसी को खतरा हुआ और न कभी होगा

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने दक्षिण मुंबई के गिरगांव स्थित रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर पहले दोपहर 12.57 बजे और फिर शाम 5.04 बजे किसी अनजान नंबर से फोन किया. Also Read - मुकेश अंबानी के परिवार को फिर मिली जान से मारने की धमकी, कॉलर बोला- रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल भी उड़ा देंगे

Mumbai | Threat call was today made to HN Reliance hospital. Caller threatened to blast hospital, also gave murder threats to some members of Ambani family. FIR registered, checking conducted, security increased at hospital & Antilia. Accused will be nabbed soon: DCP Nilotpal pic.twitter.com/9qgLLX22ZY

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के एक प्रवक्ता ने कहा कि फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी और मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और दोनों बेटों आकाश और अनंत को जान से मारने की धमकी भी दी.

The caller also threatened to blow up Antilia & gave multiple threats to members of the Ambani family. A police complaint has been registered and we are providing all the necessary details to the police in their investigations: RIL Spokesperson

— ANI (@ANI) October 5, 2022