Mumbai NCB ने ड्रग्स तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 50 करोड़ की मेफेड्रोन 1.10 करोड़ कैश जब्त

Mumbai, NCB: मुंबई-एनसीबी (Mumbai NCB) ने महाराष्ट्र की राजधानी (Mumbai) में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ ( drug trafficking syndicate) किया है. मुंबई-एनसीबी ने इस अभियान में 50 करोड़ रुपए मूल्य का 20 किलोग्राम मेफेड्रोन ( 20 kgs Mephedrone worth Rs 50 crores) और एक करोड़ 10 लाख से अधिक कैश जब्त किया है. तस्कर गैंग में महिला भी शामिल है.

एनसीबी ने आज शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि कई तलाशी अभियानों में डोंगरी से 50 करोड़ रुपए मूल्य का 20 किलोग्राम मेफेड्रोन ( 20 kgs Mephedrone worth Rs 50 crores) जब्त की है और सिंडिकेट के तीन प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है. मुंबई-एनसीबी ने इस अभियान में एक करोड़ 10 लाख से अधिक कैश जब्त किया है.