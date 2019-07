मुंबई: एनसीपी को झटका देते हुए उसकी मुंबई इकाई के प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सचिन अहिर गुरुवारको शिवसेना में शामिल हो गए. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने अहिर का स्वागत किया. राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार में मंत्री रहे अहिर शरद पवार नीत पार्टी के 1999 में गठन के बाद से उससे जुड़े हुए थे.

सचिन अहिर ने 1999 से 2009 तक मुंबई में शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें बाद में वर्ली से चुना गया. वह 2014 में शिवसेना के सुनील शिंदे से विधानसभा चुनाव हार गए थे. अहिर ने कहा कि उनके मन में राकांपा के लिए कोई दुर्भावना नहीं है. उन्होंने कहा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ अपरिहार्य राजनीतिक फैसले लेने पड़े.’

Maharashtra: Mumbai NCP president Sachin Ahir, joins Shiv Sena in the presence of party chief Uddhav Thackeray. pic.twitter.com/LWcP5SgUL5

— ANI (@ANI) July 25, 2019