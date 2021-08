Maharashtra Lockdown Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया. हालांकि कुछ शहरों में फिलहाल पाबंदिया जारी रखी गई हैं. सरकार की तरफ से दुकानों के खुलने की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. अब 4 बजे के बदले 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. उद्धव सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद BMC ने भी मुंबई के लिए Unlock गाइडलाइंस जारी की. अनलॉक गाइडलाइंस जारी होने के कुछ घंटों बाद ही BMC ने स्पष्टीकरण जारी किया.Also Read - Maharashtra Unlock Update: महाराष्ट्र के इस शहर में लॉकडाउन पाबंदियों में मिली ढील, जानें ताजा गाइडलाइंस...

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मंगलवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि धारा 144 (Section 144) हर दिन रात 11 बजे तक लागू रहेगी. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू (Mumbai Night Curfew News) हर दिन 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक जारी रखा जाएगा. ताजा दिशानिर्देशों में BMC ने कहा कि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन लोगों का एक स्थान पर जमा होना प्रतिबंधित रहेगा. BMC ने अपने दिशा-निर्देशों में आगे स्पष्ट किया कि दुकानों और प्रतिष्ठानों को हर दिन रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी. Also Read - Mumbai Unlock Update: BMC ने मुंबई के लिए जारी की अनलॉक की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या अब भी रहेगा बंद

Mumbai reports 363 new #COVID cases, 438 recoveries, and 09 deaths in the past 24 hours.

उधर, मुंबई में बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए और इस दौरान 9 लोगों की जान चली गई. शहर में इस दौरान 438 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं. देश की आर्थिक राजधानी में अब कोरोना के 4430 एक्टिव मामले हैं और 7,13,161 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं. यहां 15,920 लोगों की इस जानलेवा वायरस की वजह से जान जा चुकी है.

COVID-19 | Maharashtra reports 6,126 new cases, 7,436 recoveries and 195 deaths. Active cases at 72,810 and total positive cases at 63,27,194. pic.twitter.com/1chnKXsrJY

— ANI (@ANI) August 4, 2021