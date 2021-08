Mumbai News: मुंबई के जुहू के एक फाइव स्टार होटल में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है. शुक्रवार को टीम ने एक टॉप मॉडल और एक नामी टीवी अभिनेत्री को गिरफ्तार किया है, ये दोनों दो घंटे के लिए दो लाख रुपये चार्ज करती थीं. मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने मॉडल और अभिनेत्री की गिरफ्तारी नहीं दिखाते हुए इसे रेस्‍क्‍यू बताया है. जांच टीम ने इस पूरे मामले में ईशा खान नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो यह सेक्‍स रैकेट चलाया करती थी. ईशा खान नामक इस महिला दलाल को पुलिस ने अरेस्ट दिखाया है.Also Read - Mumbai: बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रैली को लेकर 19 FIR दर्ज

सीनियर इंस्पेक्टर मनीष श्रीधनकर ने कहा कि महिला दलाल ईशा खान ने बताया है कि वह इस सेक्स रैकेट को पिछले कई सालों से चला रही थी. डीसीपी दत्ता नलावडे को किसी ने जब ईशा खान के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया. Also Read - IPS परमबीर सिंह पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना, ये है मामला

Maharashtra | Mumbai Crime Branch on Friday busted a high-profile prostitution racket at a five-star hotel in Juhu. A TV actress was arrested and two people, including a model and another TV actress, have been rescued.

— ANI (@ANI) August 21, 2021