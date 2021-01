Mumbai News: Farmers Rally in Mumbai: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलनों के बीच आज मुंबई में एक बड़ी रैली हो रही है. मुंबई के प्रसिद्ध आजाद मैदान में हो रही इस रैली को एनसीपी प्रमुख शरद पवार संबोधित करेंगे. माना जा रही है कि इस रैली में बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इस रैली के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. Also Read - Tractor rally Traffic Alert: इन रास्तों से होकर गुजरेगी ट्रैक्टर रैली, ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी

रैली में शामिल होने के लिए रविवार शाम को ही महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच गए थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) के जवानों की तैनाती की गई है, इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. Also Read - दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से दी 'किसान ट्रैक्टर परेड' की इजाजत, तीन जगहों से निकलेगी रैली

ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि नासिक से करीब 15 हजार किसान शनिवार को टैम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं. Also Read - कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मुंबई को निकले महाराष्ट्र के हजारों किसान, आजाद मैदान में करेंगे रैली

बयान के मुताबिक सोमवार को होने वाली रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार और महा विकास अघाडी (एमवीए) के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे.

राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है. एआईकेएस ने कहा कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए, यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े.

Maharashtra: Farmers from various districts of the state gather at Azad Maidan in Mumbai, in protest against #FarmLaws. A protester says, “We’ll give memorandum to Governor today. Our families have also come with us because if we lose farming, the entire family will come on road” pic.twitter.com/AdCa6CLIbv

— ANI (@ANI) January 25, 2021