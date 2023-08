Mumbai News: 'मंत्रालय' को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी ने CM से बात कराने की रखी थी मांग- गिरफ्त में ऐसे आया

‘मंत्रालय’ को बम से उड़ाने की धमकी भरा कॉल मिलने के बाद पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने खोजी कुत्तों के साथ दक्षिण मुंबई में महाराष्ट्र सचिवालय की तलाशी ली. हालांकि सूचना गलत निकली. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर में शराब के नशे में धुत एक शख्स को कॉल कर बम रखे होने की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया. अधिकारी ने बताया कि दोपहर में नवी मुंबई पुलिस की 112 हेल्पलाइन पर मंत्रालय या राज्य सचिवालय में बम रखे जाने के बारे में सूचना मिली थी.

Mumbai Police says, “A threat call to blow up Mantralaya was received. When he was not allowed to speak to CM Eknath Shinde, he threatened that there is a bomb in the Mantralaya. Mumbai Police has begun a search operation. The call was placed by Balkrishna Bhausaheb Dhakne, a… — ANI (@ANI) August 31, 2023