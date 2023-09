Mumbai के Hira Panna Mall में लगी भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद

Mumbai Fire: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जोगेश्वरी स्थित हीरा पन्ना मॉल (Hira Panna Mall) में भीषण आग लगने की खबर है. आग इतनी भीषण है कि इसके लिए आसमान में धुंए का गुबार उठ रहा है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है. BMC के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि आग लेवल-3 स्तर का है. शुरुआत में आग को लेवल-2 स्तर का बताया गया था. आग के बाद मची अफरातफरी के बीच इमारत को खाली करवा लिया गया है.

#UPDATE | The fire that broke out in Hira Panna Mall has been declared of level 3. 12 fire engines are present at the spot. No injuries have been reported: BMC

