Mumbai, Curfew and Lockdown News Update: देश में कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक मुंबई (Mumbai Covid-19 News) में अब हालात सुधरने लगे हैं. प्रतिदिन संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है. शहर में सोमवार को 1,057 नए केस मिले. ये एक दिन पहले के मामलों से 374 कम हैं. BMC ने बताया कि नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,98,867 हो गई है करीब एक महीने पहले की स्थिति को देखें तो मौजूदा समय में हालात संभलती हुई स्थिति में नजर आते हैं. प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घरों से निकला जाए.

कोरोना संक्रमण को हराने के लिए इसी क्रम में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) भी लोगों से कोविड गाइडलाइन (Coronavirus Guidelines) फॉलो करने की अपील कर रही है. लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बेवजह घरों बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है. खास बात है कि मुंबई पुलिस मजेदार ढंग से ये अपील कर रही है. आज मंगलवार को मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर एक शख्स को मजेदार ढंग से घर में ही रहने की सलाह दी.

दरअसल शख्स ने ट्वीट कर पुलिस ने पूछा कि उसका नाम सनी और क्या वो घर बाहर निकल सकता है. उसने ट्वीट किया- 'सर, मेरा नाम सनी है. क्या मैं बाहर जा सकता हूं.' ट्वीट पर मुंबई पुलिस का जवाब मजेदार है. इसने कहा कि सर अगर आप सचमुच सौर मंडल के केंद्र में वो तारा हैं जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य घटक घूमते हैं. हमें उम्मीद है कि आप जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उसे आप महसूस करेंगे. मेहरबानी करके अपने आप को कोविड-19 वायरस के संपर्क में लाकर इससे समझौता ना करें. ट्वीट में आगे सनी को सुरक्षा की धूप बनने के लिए कहा गया.

Sir, if you are truly that star at the centre of the solar system, around which Earth & the other components of solar system revolve, we hope you realise the responsibility you are shouldering! Don’t compromise it by exposing yourself to the virus please! Be the #SunshineOfSafety https://t.co/qxIYSkAeNU

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) May 24, 2021