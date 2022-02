Maharashtra: मुंबई में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा (Night curfew lifted in Mumbai) दिया गया है. सरकार ने रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कई और ऐसे आदेश दिए गए हैं, जिससे लोग राहत महसूस करेंगे. मुंबई में रेस्टोरेंट और सिनेमा घर भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. रेस्टोरेंट और सिनेमाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं.Also Read - Health Budget: कोरोना ने बढ़ाई मानसिक बीमारियां, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा

म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई ने नई गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के अनुसार, रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है. ये नियम आज से ही लागू होगा. पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा था. जबकि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा घरों को भी संचालित किये जाने की अनुमति दे दी गई है. रेस्टोरेंट भी इसी तरह संचालित किये जा सकते हैं.

#COVID19 | Mumbai eases curbs: Restaurants, theatres can operate at 50% capacity, night curfew lifted

“Local tourist spots to remain open as per normal timing. Weekly Bazzars to remain open as per normal timing,” reads the order pic.twitter.com/WWVdIT9xUm

