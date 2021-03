Mumbai Night Curfew Updates: महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य कोरोना से बेहाल हैं. महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. देश की आर्थिक राजधानी में भी रोजाना 5 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते कहर के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया है. इस बीच मुंबई में नाइट कर्फ्यू को लेकर मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने बड़ी जानकारी दी है. Also Read - Covid 19 Cases in Maharashtra: 6 दिन और महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, जानें महाराष्ट्र में कितना बुरा हाल

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, ‘मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में 28 तारीख की रात 10 या 11 बजे से नाइट कर्फ्यू (Mumbai Night Curfew Timing) लगाया जा सकता है. Also Read - Coronavirus Return: कोरोना के आंकड़े फिर हुए डरावने, 24 घंटे में 62 हजार से अधिक लोग संक्रमित

Night curfew in Mumbai may start from 10 pm or 11 pm on March 28: Mumbai Mayor Kishori Pednekar Also Read - महाराष्ट्र के इस शहर में होली और शब-ए-बारात समारोहों पर लगी पाबंदी, पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं

