Mumbai, Property Tax, Maharashtra govt, : महाराष्‍ट्र की राजधानी में नए साल के मौके पर लाखों लोगों को प्रॉपर्टी टैक्‍स से पूरी तरह छूट मिलने की खुशखबरी वाली राहत देने वाली खबर है. महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के दिन आज शनिवार को यह घोषणा की गई कि मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर बिलों को पूरी तरह से माफ कर दिया है.

Maharashtra Govt waives property tax for houses built on a plot of up to 500 square feet in Mumbai: State Urban Development Minister Eknath Shinde

