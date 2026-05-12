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Mumbai Ola Uber Rapido Bike Taxi Ban Illegal Unauthorised Vehicle Ban

मुंबई में बंद होंगी Ola-Uber और Rapido बाइक टैक्सी, जानिए सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

Mumbai News: मुंबई में Ola, Uber और Rapido की बाइक टैक्सी सेवाओं पर सरकार ने सख्ती दिखाई हसरकार ने अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

महिला यात्रियों की सुरक्षा, इमरजेंसी हेल्प सिस्टम और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं की कमी को भी बड़ा कारण बताया गया है. (Photo from AI)

भारत के प्रमुख शहरों में शामिल मुंबई में चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए. Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर सरकार ने चिंता जताई है. सरकार का कहना है कि कई सेवाएं जरूरी मंजूरी और नियमों का पालन किए बिना संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इसलिए इन सेवाओं को बंद कराने और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

सुरक्षा को लेकर सरकार क्यों हुई सख्त?

सरकार का कहना कि बाइक टैक्सी सेवाओं में सुरक्षा से जुड़े कई सवाल सामने आए हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में ड्राइवरों का सही वेरिफिकेशन नहीं किया जाता और यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं होती. महिला यात्रियों की सुरक्षा, इमरजेंसी हेल्प सिस्टम और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं की कमी को भी बड़ा कारण बताया गया है. परिवहन विभाग का मानना है कि अगर बिना तय नियमों के ऐसी सेवाएं चलती रहीं, तो यात्रियों के लिए खतरा बढ़ सकता है.

हादसों के बाद बढ़ी सरकार की चिंता

महाराष्ट्र सरकार ने एक हादसे का भी जिक्र किया. जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में मुलुंड लिंक रोड पर एक कथित अवैध बाइक टैक्सी से जुड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी. इस घटना के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और कई अन्य इलाकों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आईं. सरकार का कहना है कि अगर समय रहते इन सेवाओं को नियंत्रित नहीं किया गया, तो ऐसे हादसे आगे भी हो सकते हैं.

क्या मुंबई में Ola-Uber पूरी तरह बंद हो जाएंगे?

सरकार की कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या मुंबई में Ola और Uber पूरी तरह बंद होने वाले हैं. हालांकि, ऐसा नहीं होगा क्योंकि विवाद सिर्फ बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर है. Ola और Uber की कार तथा ऑटो सेवाएं पहले की तरह कानूनी रूप से जारी रहेंगी. सरकार का कहना है कि अगर कंपनियां बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए जरूरी अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन करती हैं, तो भविष्य में इस मामले पर दोबारा विचार किया जा सकता है.