Mumbai On Alert: कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron Variant) के खतरों के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) पर एक बार फिर आतंकियों का साया मंडरा रहा है. आतंकी हमले (Terrorist Attack) की आशंकाओं को देखते हुए मुंबई में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां और वीकली ऑफ को रद्द कर दिया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी. मुंबई पुलिस की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार, देश की आर्थिक राजधानी में शुक्रवार को सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश और साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं. मुंबई में तैनात हर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेगा. सूचना मिली थी कि खालिस्तानी आतंकी शहर में हमले कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) अलर्ट पर है.Also Read - क्या Maharashtra में फिर लगने वाला है Lockdown? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान

All police holidays & weekly holidays have been cancelled tomorrow and every policeman posted in Mumbai will be on duty. Information was received that Khalistani elements could carry out terrorist attacks in the city, after which the Mumbai Police has been on alert: Mumbai Police

