मुंबई/दिल्ली : आज नववर्ष की पूर्व संध्या (New Year Eve) पर पूरी दुनिया में लोग जश्न मना रहे हैं. भारत में भी लोग नाच-गाकर नए साल का स्वागत (Happy New Year 2022) करने को तैयार हैं. लेकिन यही वह समय है जब उपद्रवी तत्व और आतंकवादी (Terrorist) अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के बारे में भी सोचते हैं. खासतौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खालिस्तानी तत्वों (Khalistani Terrorist) द्वारा संभावित आतंकी हमले को लेकर खुफिया अलर्ट (Mumbai on Alert) है. इस अलर्ट को देखते हुए पुलिस ने शहर में रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिसकर्मियों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश तक रद्द करके उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया गया है. राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए हैं.

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'पुलिस को सूचना मिली थी कि खालिस्तानी आतंकवादी नववर्ष की पूर्व संध्या पर मुंबई में आतंकी हमला कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस 31 दिसंबर को शहरभर में कड़ी सर्तकता बरतेगी. गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसे प्रमुख स्थानों पर लोगों की भीड़ जुटने को ध्यान में रखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

अन्य अधिकारी ने बताया कि नववर्ष उत्सव को निशाना बनाए जाने की आशंका के बीच प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसे भीड़ वाले स्थानों को 'आसान निशाना' समझा जाता है.

दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राष्ट्रीय राजधानी में हाल के दिनों में कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा नए साल की पूर्व संध्या पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी कोविड-उपयुक्त व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराया जाए.

पुलिस के मुताबिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की ओर से रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के अलावा नए साल की पूर्व संध्या के मद्देनजर अति संवेदनशील माने जाने वाले कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी, हौज खास और अन्य इलाकों में गश्त बढ़ा दी जाएगी.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के जवान विभिन्न स्थानों पर सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीमों को भी तैनात किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा, ‘पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है. डीडीएमए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो यह सुनिश्चित किया जाएगा और नागरिकों से दिशा-निर्देशों का पालन करने और कोविड ​​उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का अनुरोध किया जाता है.’